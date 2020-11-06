Москва, , 15:24 — REGNUM Так называемый «инспекционный визит» может оказаться хитростью, с помощью которой российские органы надзора и контроля смогут без согласования с органами прокуратуры осуществлять надзор за деятельностью предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявила член «Партии Роста», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ плановые проверки бизнеса могут заменить инспекционными поездками.

«Плановая проверка заранее, до её включения в план, должна согласовываться с органами прокуратуры. Вся информация до и после её проведения размешается в Едином реестре проверок, — пояснила Гнётова. — Проведена огромная работа по отнесению бизнеса к категориям риска. Каждый орган контроля и надзора вывел систему — периодичность проверок в зависимости от категорий риска. Порядок проведения плановых проверок строго регламентирован».

При этом она обратила внимание на то, что в Федеральном законе «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» есть целая статья, посвящённая инспекционному визиту.

«В части 4 ст. 70 указано, что инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. Инспекционный визит в этом законе отнесён к внеплановым проверкам, — сказала эксперт. — Если инспекционный визит будет отнесен к плановым проверкам, надо вносить правки в закон и указывать, что такой визит должен согласовываться с органами прокуратуры. Если инспекционный визит — некая хитрость органов контроля и надзора, которая даст возможность без согласования с органами прокуратуры осуществлять контроль за деятельностью предпринимателей, то это плохая инициатива для бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в 2021 году многие российские представители малого и среднего бизнеса рискуют не дождаться инспекционных визитов.