Москва, , 15:15 — REGNUM В 2021 году многие российские представители малого и среднего бизнеса рискуют не дождаться инспекционных визитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ рассматривают возможность заменить в 2021 году плановые проверки бизнеса инспекционными визитами.

«С трудом верится, что проблему экономической активности и вовлечения граждан в малый и средний бизнес, а также нависшую проблему массовых банкротств как бизнеса, так и физических лиц в 2021 году можно решить заменой форм контроля, — сказал Ордов. — По данным некоторых экспертов, доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ в районе 20−30% — это анахронизм. В развитых мировых экономиках доля малого и среднего бизнеса более 60%. Это позволяет обеспечить функционирование рыночных механизмов, стимулировать развитие и рост эффективности, а как следствие и благосостояние общества».

Как подчеркнул Ордов, в 2021 году многие представители малого и среднего бизнеса рискуют и вовсе не дождаться инспекционных визитов.

«А те, к кому они придут, должны будут объяснить, как именно им удалось выжить в тяжелейшее кризисное время, так как глубина проверки не позволит списать все несоответствия на войну с коронавирусом и самоизоляцией», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что за последние 10 лет в России объем требований к документообороту компаний не уменьшился, а существенно увеличился.

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