Москва, , 14:56 — REGNUM За последние 10 лет в России объем требований к документообороту компаний не уменьшился, а существенно увеличился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в России в 2021 плановые проверки бизнеса могут заменить некими «инспекционными визитами».

«Для малого и среднего бизнеса весьма затратным является соблюдение требований регуляторной «гильотины», и тут плановые проверки или инспекционные визиты укладываются в известную русскую поговорку — хрен редьки не слаще, — сказал Ордов. — Снижение и рационализация регуляторных требований могли бы снизить нагрузку на органы контроля и предпринимателей, но этот процесс идет пока очень тяжело и противоречиво».

Как полагает Ордов, анализируя эволюцию особых налоговых режимов для малого бизнеса, такого как упрощенная система налогообложения, например за последние 10 лет, приходишь к пониманию, что объем требований к документообороту компании существенно увеличился.

«Цифровизация налоговой службы должна была радикально снизить трудоемкость проверок и даже автоматизировать контроль за финансовой деятельностью всех экономических субъектов, но административная нагрузка в этих условиях на органы контроля и бизнес не снизилась», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса, введённый в России в марте в связи с пандемией коронавируса, будет продлён до конца 2021 года.

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