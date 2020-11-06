Тюмень, , 14:49 — REGNUM В Тюмени владельцы автомобилей, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, могут бесплатно парковать машину на паркингах закрытого типа. Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия «Тюменьгортранс».

К примеру, на многоуровневой парковке на набережной и по улице Первомайской, 20. Чтобы получить данную льготу, водителю необходимо подать соответствующее заявление в МКУ «Тюменьгортранс».

После положительного решения госномер электромобиля будет включён в специальный реестр. При подъезде к шлагбауму система распознает автомобиль и пропустит его на территорию паркинга.

Отметим, что в Тюмени есть клуб владельцев автомобилей с электродвигателем. В интервью порталу 72.ru председатель клуба Денис Дедюхин сообщил, что в областной столице насчитывается около 200 владельцев электромобилей и шесть зарядных станций, три из которых — бесплатные.