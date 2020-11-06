Москва, , 14:47 — REGNUM По состоянию на 25 октября 2020 года в России при государственной поддержке было продано более 220 тыс. автомобилей. Об этом сообщается на официальной странице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в соцсети Facebook.

Так, наибольшей популярностью пользовались автомобили марки Lada (более 64,5 тысяч). На втором месте — машины Hyundai (33,8 тысяч), а замыкают тройку лидеров модели KIA (25,6 тысяч).

По программе «Льготного автокредитования» было приобретено с начала её действия в общей сложности 172 350 автомобилей. Здесь объём государственной поддержки составил 16,4 млрд рублей.

Программой «Льготный лизинг» воспользовались 46 428 автолюбителей (объем господдержки — 11,3 млрд руб.). Также жители России покупали машины по программе субсидирования газомоторной техники. Благодаря ей было распродано 1790 машин. На эту программу государство потратило 394 млн рублей.

Кроме того, по программе трейд-ин было приобретено 19 тысяч машин, а по программе льготного автокредитования для работников государственных медучреждений было продано более 2600 машин.

Напомним, на данный момент РФ занимает четвёртое место среди рынков Европы по продажам новых машин. Первые три места занимают соответственно Германия, Великобритания и Франция.

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