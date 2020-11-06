Нур-Султан, 6 ноября 2020, 14:39 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин предложил сформировать товаропроводящую систему Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили 6 ноября в пресс-службе правительства республики.
Мамин выступил на заседании совета глав правительств СНГ, которая прошла в режиме видеоконференции. Он предложил применить казахстанскую модель товаропроводящей системы в масштабах СНГ.
Премьер-министр Казахстана отметил, что бесперебойная поставка продукции агропромышленного комплекса является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности.
Мамин также предложил главам правительств стран СНГ запустить совместные туристические проекты. В качестве примера он привел туристический проект «Великий шелковый путь», который совместно реализуется Казахстаном и Узбекистаном.
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