Москва, , 14:35 — REGNUM Мировые рынки капитала перегреты и растут на «искусственном дыхании». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Мы еще даже не вышли на плато экономического кризиса, а ведь экономический кризис может в любой момент усилиться международным финансовым. Рынки капитала перегреты и растут на «искусственном дыхании» постоянной денежной эмиссии со стороны ведущих мировых центральных банков, к которым теперь, похоже, присоединяется и ЦБ РФ, — сказал Ордов. — В мировой экономике подобного опыта еще не было, поэтому последствия непредсказуемы. На наших с вами глазах продолжается эксперимент по неограниченной эмиссии денег, не приводящей к сопоставимому росту экономики».

Поэтому, как пояснил Ордов, 2021 год обещает стать непростым для бизнеса и граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов оценил, насколько может упасть ВВП РФ по итогам 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономике РФ нужно около двух лет, чтобы достичь уровня 2019 года – прогноз

Читайте развитие сюжета: Названы отрасли экономики РФ, сильнее всего пострадавшие от пандемии