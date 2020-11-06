Токио, , 14:31 — REGNUM Дилеры компании Honda в Японии приступили к продажам модернизированного минивэна Odyssey. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

У рестайлингового автомобиля был изменён дизайн. Авто получило обновлённые передние и задние бамперы, иную оптику, доработанную решётку радиатора, новые крылья и капот.

Внутри модернизированного минивэна теперь имеется более крупный дисплей мультимедийной системы и горизонтальные дефлекторы вентиляции. Кроме того, новинка получила трехспицевое спортивное рулевое колесо.

Отдельно стоит отметить специальный датчик и сервопривод на багажной двери машины, которые позволяют открывать и закрывать дверцу с помощью жеста. Также автопроизводители улучшили системы безопасности модели.

Под капотом модели функционирует 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 175 л. с. Двигатель сочетается с вариатором. Также для покупателей доступно авто с гибридным силовым агрегатом.

Модернизированный Honda Odyssey имеет две комплектации стоимостью от 3 495 000 до 4 480 000 иен (порядка 2,6 и 3,34 млн рублей).

Напомним, компания Honda прекратит выпуск машин с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) для Европы уже к концу 2022 году.

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