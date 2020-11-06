Москва, , 14:30 — REGNUM В 2020 году ВВП России вряд ли упадет меньше чем на 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз Еврокомиссии, согласно которому сокращение ВВП России в 2020 году составит примерно 4,25%, а в 2021 и 2022 годах этот показатель вырастет на 2% и на 1,9% соответственно.

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«Сокращение ВВП России до конца года будет в интервале 4−5% в годовом исчислении, — сказал Ордов. — Этот показатель может варьироваться в рамках объема государственных расходов, которые в целом уже зафиксированы. Но, как у нас иногда бывает, могут не успеть освоить все бюджеты, а это может увеличить показатель падения лишь статистически, но не существенно».

Как пояснил экономист, власти РФ решили не тратить резервы «в промышленных масштабах», и поэтому невозможно, чтобы ВВП РФ упал меньше чем на 4% в 2020 году.

«Немного настораживает очень скромная динамика восстановления в 2021 и 2022 годах, — признался Ордов. — При падении на 4,25% в 2020 году экономика за 2021 и 2022 год восстановится лишь на 3,93%. Таким образом, ближайшие два года мы потратим на возвращение к 2019 году. И это если не будет третьей волны коронавирусной инфекции, которую нам уже активно анонсируют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предположил, что в 2020 году экономика России может упасть на 4,5%-4,8%.

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