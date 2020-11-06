Москва, , 14:30 — REGNUM Прогрессивная шкала налогообложения в России крайне сложно администрируется. Это дело непростое и весьма затратное заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Более того, у России нет опыта использования прогрессивной шкалы налогообложения, в отличие от высокоразвитых стран. То есть если и вводить такую систему, то это дело долгое, непростое и «влетит в копеечку».

При том, что эффективность её в нынешних условиях вызывает сомнения. Ведь в предложении специалистов ВШЭ отдельно оговаривается, что под повышенные налоги будут попадать только неинвестируемые доходы.

Во-первых, в России более трети ВВП формируется за счет теневой занятости. То есть этих людей и эти компании фискальные органы вообще не увидят.

Во-вторых, любая достаточно крупная компания, да и некрупная тоже, равно как и любой действительно богатый человек, легко найдут способы оформить свои доходы как инвестируемые во что-то. Будь то фирмы-однодневки, оффшоры в других юрисдикциях или прочие схемы.

Ну и, наконец, сам премьер-министр Михаил Мишустин, заступая на свою должность, четко дал понять, что он против прогрессивной шкалы и считает, что уходить от плоской системы налогообложения сейчас экономически неоправданно.

Думаю, непросто будет спорить с самим премьером. А вот облагать налогом сверхдоходы, действительно, надо бы. Тем более, что их как раз хорошо видно, и несложно отследить по расходом того или иного физического или юридического лица.

Именно по расходам, не соответствующим доходам, в тех же США мгновенно вылавливаются лица, уходящие от налогов или получившие доход незаконным способом.

Наличие яхт, самолетов, дворцов, многочисленных земельных участков и квартир у одного лица вполне могут служить основанием для того, чтобы взять у него дополнительный налог на роскошь.

Такой подход и администрируется гораздо проще, и с социальной стороны выглядит куда более справедливым», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству РФ повысить налоги для богатых россиян и корпораций — до 24−30%.

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