Москва, , 14:21 — REGNUM На сегодняшний день вопрос о новой корректировке шкалы налога на доходы физических лиц и налога на прибыль в России не стоит. Об этом 6 ноября заявили в пресс-службе Министерства финансов РФ, комментируя инициативу экспертов Высшей школы экономики повысить налог на неинвестируемые высокие личные доходы граждан.

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В ведомстве напомнили, что по поручению президента РФ Владимира Путина было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды).

«Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль, то такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются», — приводит ТАСС слова представителя федерального министерства.

Напомним, ранее эксперты Высшей школы экономики в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 гг. предложили повысить налоги на высокие доходы богатых граждан РФ, а также на свободные средства корпораций, если эти средства не инвестируются в экономику. Речь идёт об установлении подоходного налога на уровне 20% и 24% для доходов физлиц выше 12 и 24 миллионов рублей в год соответственно. Также предлагается ввести ставки налога на прибыль в 24% и 30%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с предложением с 1 января 2021 года повысить с 13% до 15% налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами более 5 млн рублей в год в июне в ходе обращения к гражданам страны выступил президент РФ Владимир Путин. Введение элемента прогрессивной шкалы налогообложения направлено на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

В сентябре законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц свыше 5 млн рублей был внесён правительством РФ в Госдуму. Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, то закон вступит в силу с 1 января 2021 года. По оценкам, его принятие приведёт к поступлению дополнительных 60 млрд рублей в федеральный бюджет.