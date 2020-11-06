Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Объемы ввода нового жилья в Петербурге в октябре 2020 года почти на 40% превысили показатели октября 2019 года. Об этом сообщили в городском комитете по строительству 6 ноября.

В октябре 2020 года в городе в эксплуатацию ввели более 271 тыс. кв. метров жилой площади, они пришлись на 285 домов на 5328 квартир, включая индивидуальное строительство.

При этом в прошлом году за октябрь город сдал около 194 тыс. кв. метров жилья, которые пришлись всего на десять домов на 4163 квартиры.

Лидером по вводу жилья в этом месяце стал Красносельский район. Здесь за октябрь введено в эксплуатацию более 109 тыс. кв. метров жилья — всего 22 дома на 2194 квартиры.

Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Московский район — сдано около 70 тыс. кв. метров жилья, но это всего три дома на 1511 квартир.

На третьем месте оказался Выборгский район, где введено в эксплуатацию почти 34 тыс. кв. метров, но они распределены на 21 дом и 746 квартиры.

В октябре также ввели в строй 40 объектов общегражданского назначения, в том числе детский сад на 220 мест в Приморском районе, школу на 1375 мест в Красносельском районе и станцию скорой помощи на пять бригад в Колпинском районе.

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