Москва, , 14:16 — REGNUM В России следует развивать условия для внутренней трудовой миграции для российских граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ резко упало количество трудовых мигрантов.

«Вопрос не в том, готовы ли жители РФ потеснить трудовых мигрантов на рынке труда, особенно в условиях роста безработицы, количества малоимущих и падения доходов, а в том, какие необходимы условия для того, чтобы граждане РФ были в приоритете у работодателей, — сказал Ордов. — Самое время реформировать систему привлечения гастарбайтеров, создав им как минимум равные с жителями РФ налоговые, бытовые условия. Также надо развивать условия внутренней трудовой миграции для российских граждан. В настоящее время у государства есть возможности и инструменты разработать программы трудовой миграции из регионов с избыточной рабочей силой в регионы, нуждающиеся в рабочих руках и умах».

В противном случае, как полагает Ордов, проблему бедности решить будет крайне сложно и затратно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, когда трудовые мигранты начнут возвращаться в РФ.

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