Уфа, , 14:18 — REGNUM Первые сертификаты о предоставлении единовременной денежной выплаты многодетным семьям и семьям, которые воспитывают ребенка-инвалида, состоящим в очереди на получение земельного участка, выдали в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, программа по обеспечению земельными участками льготников в регионе работает с 2011 года. За это время было выделено свыше 44 тысяч земельных участков.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, после того, как в Башкирии было введена денежная выплата для многодетных семей, у них появился выбор: либо получить землю, либо деньги. Поэтому семьи могут быстрее улучшить свои жилищные условия.

Сообщается, что свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты 6 ноября получили пять семей.

Согласно постановлению правительства Башкирии, которое было опубликовано 17 октября текущего года на официальном портале правовой информации региона, размер этой денежной выплаты составляет 250 тысяч рублей.

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