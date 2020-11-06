Москва, , 14:14 — REGNUM Отток трудовых мигрантов из России вызван не только ухудшившимися условиями труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ больше чем на 22% сократилось количество трудовых мигрантов.

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«Отток трудовых мигрантов вызван не только ухудшившимися условиями труда и падением доходов гастарбайтеров, но и закрытием границ, — объяснил Ордов. — Трудовые мигранты и раньше пользовались различными схемами «серого» трудоустройства и получения краткосрочных трудовых виз, требующих систематического выезда с территории России и въезда обратно. Сейчас, вполне возможно, по миграционным правилам выезд необходим, а вот въезд крайне затруднен».

Как полагает Ордов, достаточно большое количество трудовых мигрантов вернутся в Россию при первой же возможности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 1,8 млн иностранцев работали в России, по данным министерства внутренних дел на 30 сентября 2020 года. Это на 22,5% меньше, чем в сентябре прошлого года.