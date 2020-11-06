Берлин, , 14:12 — REGNUM Стоимость 730-сильного купе Mercedes-AMG GT в спецверсии Black Series составит 34 970 000 рублей. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Новое купе станет самым производительным автомобилем бренда. Black Series будет выпущен ограниченным тиражом. Внешне суперкар имеет сходство с гоночными моделями AMG GT3 и GT4.

От предыдущих вариантов автомобиля новинка отличается более крупной решёткой радиатора Panamericana, карбоновым регулируемым сплиттером, иным капотом, а также дополнительными воздуховодами для охлаждения тормозов по краям бампера. Сзади на автомобиле установлено огромное антикрыло.

Под капотом Mercedes-AMG GT Black Series установлен 730-сильный четырёхлитровый битурбированный движок V8 с индексом M178 LS2. До «сотни» машина разгоняется всего за 3,2 секунды.

Ранее председатель совета директоров Daimler (производит авто марки Mercedes-Benz) Ола Каллениус заявил, что в ближайшее десятилетие Китай станет главным рынком сбыта для автомобилей Mercedes-Benz.

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