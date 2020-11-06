Москва, , 14:03 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, Россия и Люксембург подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

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Согласно соглашению, в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Исключения предусмотрены для инвестиций и компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении.

Ратификация протокола о сотрудничестве произойдет до конца 2020 года. Сам документ начнет действовать с 1 января 2021 года. Ранее налоговые соглашения были подписаны с Кипром и Мальтой, на очереди — Нидерланды.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения (СоИДН) в сентябре 2020 года.

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