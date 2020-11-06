Сеул, , 14:35 — REGNUM Южнокорейские компании лидируют на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитический портал SNE Research.

Согласно опубликованным данным, в период с января по сентябрь 2020 года объём поставок аккумуляторных батарей для электромобилей составил 80,8 ГВтч, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что доля рынка южнокорейской компании LG Chem составила 24,6%, китайской CATL — 23,7%, японской Panasonic — 19,5%.

Другие южнокорейские компании, такие как Samsung SDI и SK Innovation заняли 4-е и 6-е место в рейтинге с долей рынка 6,2% и 4,4% соответственно.

Общая доля трех южнокорейских компаний на мировом рынке составила 35,1%, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре поставки аккумуляторов увеличились на 54,7%, до 15,7 ГВтч. Лидером рынка стала LG Chem с объёмом поставок 3,8 ГВтч. Другие южнокорейские компании SK Innovation и Samsung DSI расположились на 4-м и 5-м месте соответственно.