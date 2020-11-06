Токио, , 13:50 — REGNUM Дилеры компании Lexus в Японии начали продажи обновлённого седана IS. Об этом сообщает издание Drom.ru.

Официальная премьера модели Lexus IS прошла ещё в июне нынешнего года. Основные изменения произошли в экстерьере новинки. Спереди модель напоминает предшествующую версию авто. Однако двухуровневые фары у новинки заменены более традиционной оптикой с дневными ходовыми огнями в виде стрелки.

Задние фонари соединены друг с другом тонкой светодиодной полосой в виде «моноброви». Спортивная версия модели (F Sport) получила новый рисунок передней решетки радиатора и 19-дюймовые колёсные диски BBS. При этом в начальной комплектации модели предусмотрены 18-дюймовые диски.

Под капотом версии IS300 функционирует 245-сильный турбированный мотор объёмом два литра. В исполнении IS350 установлен 318-сильный мотор V6 объёмом 3,5 литра. Имеется также гибридная версия IS300h с 2,5-литровым «атмосферником» (178 л. с.) и 143-сильным электромотором.

Напомним, в октябре 2020 года компания Lexus в РФ приступила к продажам новой спецверсии Black Vision премиального кроссовера RX.

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