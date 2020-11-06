Москва, , 13:47 — REGNUM В Астраханской области приостановлен конкурс по закупкам молочных смесей и каш, которые должны выдавать малообеспеченным семьям. Об этом на странице в Facebook 6 ноября написал депутат Государственной думы Олег Шеин («Спраеведливая Россия»).

«Конкурс по закупкам молочных смесей и каш для маленьких астраханцев опять приостановлен. Какие то очередные нарушения закона со стороны Минздрава», — написал Шеин.

Депутат уточнил, что конкурс отменён из-за того, что «Минздрав решил закупать молочные смеси с неочищенным (!) от стеарина пальмовым маслом. Это тот самый стеарин, из которого изготовляют свечи и мыло».

Согласно данным сайта госзакупок, тендер на поставку «бесплатного питания для обеспечения детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей на 2 полугодие 2020 года (каши и напиток)» на сумму 49,8 млн рублей был объявлен в конце сентября. Сроком окончания подачи заявок было обозначено 5 ноября, однако определение поставщика приостановлено по жалобе.

В техзадании к тендеру, в частности, указано, что напиток молочный сухой для питания детей с 12 месяцев может содержать пальмовое масло, при этом оговаривается, что «под термином «пальмовое масло» заказчик поразумевает пальмовое масло, а не его фракции».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Астрахани прошла серия одиночных пикетов с требованием ввести режим ЧС в связи с отсутствием в аптеках региона инсулина и расходных материалов для лечения больных диабетом, а также с требованием возобновить выдачу малообеспеченным семьям с детьми молочных каш и смесей. Малообеспеченные жители Астраханской области с маленькими детьми не получают положенные им каши и молочные смеси с июля 2020 года, причина — несвоевременное проведение закупок региональным минздравом. Конкурс же, который был проведён в конце сентября, в итоге был отменён ФАС из-за нарушений. Депутат Олег Шеин попросил вмешаться в ситуацию прокуратуру Астраханской области.

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