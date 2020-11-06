Москва, , 13:40 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, финансовые рынки продолжают следить за перипетиями на американской политической арене, и с каждым часом победа нежелательного для нефти кандидата в президенты США все увеличивается, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Джо Байден в своих предвыборных заявлениях не раз обещал реанимировать «ядерную сделку», тем самым вернув иранскую нефть на рынок. Так что чем ближе он к президентскому креслу, тем ниже нефтяные котировки.

Особенно удручающе перспективы нефтяного рынка выглядят с учетом потенциального сокращения спроса на энергоносители из-за новых антирекордов второй волны пандемии.

В США за прошедшие сутки было выявлено свыше 100 тыс. новых случаев СOVID-19, что в очередной раз подтверждает правильность жесткой критики медицинского сообщества медленной реакции Дональда Трампа.

И, к сожалению, повышает до максимума вероятность введения нового национального локдауна крупнейшего потребителя нефти, сразу после завершения подсчета голосов.

В такой ситуации нефти просто не оставили шансов на рост. Цена за баррель Brent буквально из последних сил цепляется за важный уровень поддержки $39,50−40,00.

И если сегодня будет объявлено о победе Джо Байдена, или появится другой внутриотраслевой негатив, вроде роста числа буровых в США, то нефть сорвется вниз.

Скорее всего, котировки Brent практически сразу окажутся на отметке $38. И далее цена начнет сползать в направлении отметки в $36 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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