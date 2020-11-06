Москва, , 13:37 — REGNUM Стоимость модели Subaru Forester в версии Sport для России составит 2 999 900 рублей. Об этом было сообщено 6 ноября на официальной онлайн-презентации автомобиля.

Старт продаж новинки в РФ произойдёт 25 ноября текущего года. Авто будет иметь оппозитный агрегат производительностью 185 «лошадей». Рабочий объём двигателя составит 2,5 литра. С мотором работают вариаторная трансмиссия и привод 4×4.

Внешне Forester Sport отличается более спортивным видом. Авто получило чёрные и оранжевые акценты на нижней части кузова и в салоне. Размер колёсных дисков авто равен 18 дюймов.

Для отделки кресел и панелей дверей автопроизводители использовали водоотталкивающую ткань. Что же касается оснащения, то здесь можно отметить систему EyeSight с функцией Driver Monitoring System. Она посредством видеокамеры отслеживает состояние водителя. В случае появления признаков сонливости система уведомит об этом автомобилиста.

Напомним, по итогам сентября нынешнего года в России было куплено 765 автомобилей бренда Subaru. Это на 19% больше, чем было приобретено в сентября прошлого года.

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