Москва, , 13:29 — REGNUM Повышение налогов на доходы состоятельных граждан России уже являлось объектом обсуждений. Однако, возможное повышение налогообложения до 30% ранее не звучало, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Для оплаты повышенного налога доход от не инвестируемой прибыли в год должен будет составлять от 12 млн рублей до 24 млн рублей. Экономисты считают, что повышение налога позволит снизить риски «бегства национального капитала».

Возможно, увеличение налоговой ставки, в первое время будет соответствовать тем целям и задачам, ради которых налог увеличат.

Однако в дальнейшем, на мой взгляд, это приведёт к уменьшению доходов этих категорий и снижению количества налогооблагаемых граждан и организаций.

Соответственно, перспектива, возможно, является недолгосрочной. Хотелось бы отметить, что процент таких категорий совсем невелик.

Ранее также обсуждалась отмена НДФЛ для малоимущих. Но пока эта инициатива так и осталась на уровне обсуждений.

Полагаю, что данные введения могут привести к сокрытию реальных доходов граждан и организаций, что пойдёт в разрез с поставленными целями государства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых граждан России.

Читайте также: В России предложили увеличить налоги на доходы состоятельных граждан