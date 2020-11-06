Уфа, , 13:35 — REGNUM Свыше четырех тысяч сделок при покупке жилья по льготной ипотеке зарегистрировано в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба управлении Росреестра по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно данным на 1 ноября текущего года в Башкирии с апреля 2020 года зарегистрировано 4109 сделок при покупке жилья в ипотеку по льготной ставке 6,5% годовых: в том числе зарегистрировано 2545 договоров участия в долевом строительстве, 241 право собственности на основании договора купли-продажи, заключённого заёмщиком с застройщиком, 1323 соглашения об уступке прав по договорам участия в долевом строительстве.

Сообщается, что правительство России продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля следующего года. Данная программа начала действовать с 17 апреля и сначала была рассчитана до 1 ноября текущего года. Льготный ипотечный кредит можно получить для покупки жилья в новостройке.

По словам сотрудников управлении Росреестра, Башкирия входит в число субъектов РФ, в которых эта программа оказалась наиболее востребованной.

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