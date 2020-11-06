Сочи, Краснодарский край, , 13:29 — REGNUM Берег реки Псоу в Сочи Краснодарского края укрепят. Как сообщили 6 ноября в пресс-службе Главгосэкспертизы России, эксперты ростовского филиала ведомства выдали положительное заключение на сметную стоимость стоимости капитального ремонта берегозащитных сооружений в Адлерском районе Сочи.

Речь идёт об участке вдоль правого берега реки Псоу между поселками Нижняя Шиловка и Ермоловка. Здесь часть конструкций гидротехнических сооружений оказалась под угрозой обрушения после паводков, прошедших в 2017—2018 годах.

Для обеспечения защиты прибрежной зоны от размывов на участке 7,9 тыс. метров проведут капитальный ремонт четырех габионных стен сооружения, также их облицуют оцинкованной арматурной сеткой, заполнят каменным материалом, усилят основания стен. Также предусмотрено устроение пяти струенаправляющих дамб.

Финансирование работ будет проводиться за счет средств федерального бюджета, застройщиком указан филиал «Кубанский центр мониторинга водных объектов» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз».