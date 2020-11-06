Сеул, , 13:31 — REGNUM Авиакомпании Южной Кореи расширяют авиасообщение с Японией, приостановленное или частично отменённое из-за пандемии коронавируса, а также бойкота японских товаров и услуг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, с 21 ноября южнокорейская компания Jeju Air возобновит полёты по маршруту Инчхон — Токио, приостановленный в августе текущего года, а также изменит расписание выполнения рейсов Инчхон — Осака.

Кроме того, 5 ноября авиакомпания T’Way Airlines возобновила полёты по маршруту Инчхон — Осака и Инчхон — Токио, приостановленные в марте текущего года.

Известно, что в ближайшем будущем авиакомпания планирует возобновить перелёты в Нагою и Фукуоку.