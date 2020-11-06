Москва, , 13:26 — REGNUM По итогам октября 2020 года в России было продано 154 164 новых автомобиля (легковых машин и авто сегмента LCV) — на 7% больше, чем в октябре 2019 года. Об этом 6 ноября сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что в октябрьский результат продаж автомобилей на 10 030 экземпляров превысил уровень реализации в сентябре 2020 года. Как отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, пока это лучший показатель продаж в 2020 году.

«Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до — 12,1%, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж», — сообщил Штэрцель.

Он также добавил, что при таких продажах прогноз на 2020 год, который обновили в АЕБ, вполне может стать реальностью.

Напомним, в начале октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выпустила новый прогноз по итогам реализации автомобилей в России на 2020 год. Согласно новому прогнозу ассоциации, продажи новых машин в 2020 году сократиться на 13,5%, до 1 552 000 экземпляров.

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