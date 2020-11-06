Уфа, , 13:21 — REGNUM 1774 ипотечных сделки было зарегистрировано в рамках программы «Сельская ипотека» в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно данным на 1 ноября текущего года в рамках реализации программы «Сельская ипотека» в Башкирии также было зарегистрировано 855 договоров участия в долевом строительстве, соглашений об уступке права требования по таким договорам, 996 прав собственности на основании договора купли-продажи, одно право собственности на вновь созданные объекты индивидуального жилищного строительства.

По словам сотрудников республиканского Росреестра, сейчас «Сельскую ипотеку» можно получить по очень низкой ставке: от 0,1 до 3% годовых. При этом программой могут воспользоваться граждане России от 21 года до 65 лет на территории всей РФ, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кредиты выдаются на 25 лет. При этом срок действия программы по 2025 год.

Отмечается, что большинство сделок по этой программе заключаются в Приволжском федеральном округе: здесь лидерами являются Башкирия и Татария.

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