Москва, , 13:13 — REGNUM Сразу три многомиллионных иска подало Минобороны России к одному из подрядчиков — ООО «Спецтехкомплект» из Санкт-Петербурга, которое по основному виду деятельности работает в сфере строительства инженерных сооружений. Иски пока не приняты к производству, общая сумма по ним составляет порядка 228 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все три исковых заявления к компании, работающей на рынке с августа 2002 года, поступили в арбитраж Москвы 5 ноября 2020 года. По первому делу сумма исковых требований составляет 79 944 804,73 рубля, по второму — 63 493 377,45 рубля, а по третьему — 84 511 757,55 рубля. Подробности пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик принадлежит Наталье Павловой, а руководит ею Игорь Павлов. По открытым сведениям, компания была исполнителем более 140 госконтрактов на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей.

Напомним, ранее арбитраж Москвы отказал Минобороны РФ во взыскании многомиллионной неустойки с концерна «Автоматика». В споре речь шла о сумме 25 581 670 рублей 80 копеек. В основе дела лежал контракт от июня 2017 года общей стоимостью более 28,9 млн рублей.