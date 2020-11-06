Киев, , 13:14 — REGNUM Нынешняя власть Украины вместе с госкомпанией «Нафтогаз Украины» в очередной раз пытается заработать на простых украинцах, искусственно повышая цену на газ.

Об этом на брифинге в Верховной раде 6 ноября заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Депутат отметил, что сегодня на Украине средняя цена на газ для населения будет составлять 9,7 тыс. грн (порядка $350).

«Минимальная цена — 9,1 тыс. грн, это с доставкой, максимальная, как это, например, в Николаевской области, будет 10,4 тыс. грн. Вдумайтесь — это при том, что средняя таможенная стоимость газа по импорту, который ввозится на Украину и реализуется населению, составляет за сентябрь месяц 140 долларов», — заявил Медведчук.

Оппозиционный политик напомнил, что в 2018−19 гг., когда средняя таможенная стоимость на газ составляла 339 долларов, максимальная цена на газ была 8,6 тыс. грн за тысячу кубов.

«То есть, эта власть, в первую очередь Кабинет министров, на сегодняшний день потеряла любые грани, вышла за красные линии… пытается заработать, в первую очередь НАК «Нафтогаз», на населении, на наших гражданах, за счет увеличения, искусственного увеличения стоимости газа», — отметил политик.

При этом, по словам Медведчука, в проекте госбюджета на 2021 год прожиточный минимум не соответствует никаким стандартам.

«И вот в этих условиях нам предлагают утвердить бюджет, который сегодня не выполняет требования необходимые по социальным стандартам, прожиточный минимум на уровне 2,1 тыс. грн, мы предлагали он должен быть не меньше 4,5 тыс. грн… Мы видим, что не увеличивается минимальная пенсия, мы видим, что сокращаются субсидии для населения. Вдумайтесь, субсидии для населения — 36 млрд грн предлагается в 2021 году, а в 2018 году они были 71 млрд грн. И потом постоянно снижали, сейчас дошли другими словами, «до ручки», потому что 36 млрд грн субсидии — это действительно, «до ручки»», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее госкомпания «Нафтогаз Украины"установилацену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривен за кубометр топлива без учета стоимости доставки. По сравнению с октябрем, цена газа выросла сразу на 34,7% без всяких видимых причин.

5 ноября Верховная рада Украины приняла госбюджет Украины на 2021 год в первом чтении. Принять документ удалось благодаря коалиции «Слуги народа» и фракции «Батькивщина» Тимошенко.