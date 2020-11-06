Пенза, , 13:18 — REGNUM Сотрудники управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области провели обследование региональных и межмуниципальных трасс. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

«Три года подряд Пензенская область входит в тройку лучших среди российских регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нельзя снижать темпы и качество работы», — отметил глава области.

Рейды провели в Вадинском, Колышлейском, Камешкирском, Лопатинском, Малосердобском, Нижнеломовском, Наровчатском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском и Шемышейском районах. Основными выявленными нарушениями стали — занижением обочин, трещины в дорожном покрытии, нескошенная трава на обочинах и откосах насыпи. Специалисты управления выписали по результатам рейдов 12 предостережений о недопустимости нарушения законодательства об обеспечении сохранности автодорог. Работы по устранению всех недочетов будут контролироваться Госжилстройтехинспекцией.

ИА REGNUM напоминает, на развитие сельских территорий из федерального бюджета направлено 137 млн рублей. В Пензенской области реализуются три проекта протяженностью 10,5 км.

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