Москва, , 13:01 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль за два дня резко обвалилась почти с 81 до 77,30. Данное масштабное ослабление доллара было вызвано приближающимся завершением президентской гонки в США, на которой пока лидирует Джо Байден, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Инвесторы понимают, что победа Байдена сулит новые масштабные вливания в экономику США. А это значит рост рисковых активов и снижение доллара США.

Стоит отметить, что новые меры стимулирования экономики не будут зависеть от того, кто станет новым президентом. От этого будет зависеть только их масштаб.

Поэтому можно предположить, что в перспективе рубль будет укрепляться на фоне снижения доллара, а также общего роста активов EM.

Одновременно с этим, если ЦБ РФ усилит валютные интервенции, а также начнет расти нефть, у которой также появился перспективы роста, пара доллар/рубль может достигнуть отметок 72 — 74 и ниже.

Сегодня, 6 ноября, выйдут данные по занятости вне сельского хозяйства в США за октябрь. Аналитики полагают, что экономика создала меньше рабочих мест, чем месяцем ранее, однако показатели безработицы и средней почасовой заработной платы улучшились.

Если статистика о с рынка труда США оправдается, доллар может отреагировать локальным ростом, в частности, против рубля», — предполагает эксперт.

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