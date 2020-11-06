Сеул, , 15:54 — REGNUM Представители южнокорейской компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) могут получить заказ на строительство десяти нефтяных танкеров класса VLCC. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, соответствующее письмо о намерениях было подписано между представителями Korea Shipbuilding & Offshore Engineering и финансовой компанией со штаб-квартирой в Сеуле Everest Korea Finance Advisory.

Стоимость одного судна составит 95,3 млрд вон (~$85 млн), весь проект оценивается в 1 трлн вон (~$891 млн).

Известно, что в настоящее время компания Everest Korea Finance Advisory находится в поисках отечественной судостроительной компании для проведения консультаций в судостроительной отрасли.

Отметим, что несколькими днями ранее представители южнокорейской компании получили заказ на строительство двух танкеров для перевозки СПГ общей стоимостью 425 млрд вон (~$378 млн).