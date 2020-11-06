Рим, , 12:54 — REGNUM С начала 2020 года по сентябрь включительно мировые продажи автомобилей Ferrari снизились на 17%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за отчётный период по всему миру было продано 6440 экземпляров автомобилей Ferrari, в то время как год назад итальянская компания реализовала 7755 машин.

Отмечается, что в некоторых странах продажи машин бренда Ferrari выросли. К таким странам относятся: КНР и Тайвань. Что же касается Северной Америки и Южной Америки, то там Ferrari стали покупать реже. По итогам отчётного периода там продажи данной модели упали почти на треть (29%).

Небольшое падение продаж машин итальянской марки произошло в Европе, Ближнем Востоке и Африке (-1%).

По итогам первых трёх кварталов наибольшим спросом пользовались суперкары с мотором V12 (+15,4%). Меньше всего покупались авто с мотором V8 (-12,8%).

Ранее недалеко от штаб-квартиры итальянской компании Ferrari в Маранелло фотошпионы засняли испытания прототипа Purosangue. Тестируемая модель была собрана на среднемоторной платформе.

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