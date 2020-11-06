Минск, , 12:41 — REGNUM Для того, чтобы Белоруссия могла уйти от зависимости от углеводородов, республике необходимы дополнительные объемы электроэнергии, для чего нужна ещё одна АЭС. Об этом 6 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения им станции третьей линии минского метро.

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"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать, слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко дал распоряжение постепенно переводить столицу Белоруссии на электрический транспорт.

«В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» обсудили главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко.