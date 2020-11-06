Киев, , 12:38 — REGNUM Украина в настоящий момент даже примерно не использует потенциал полезных ископаемых, заявил 6 ноября, выступая в Верховной раде, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства заявил, что на Украине есть 12 тысяч месторождений полезных ископаемых, но лишь около трети из них разрабатываются.

«Фактически это чуть больше 4 тысяч участков, находящихся в разработке. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы — мы здесь говорим о потенциале в фантастических более 400 млрд долларов, которыми мы должны воспользоваться в следующие десять лет», — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что речь идет не о сырьевом экспорте, а об использовании ископаемых «для развития высокотехнологичного производства» на Украине, но не стал уточнять, о каком производстве идет речь.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно актуальному рейтингу добывающих стран, Украина сейчас занимает 28-е место в мире. Объем производства полезных ископаемых в стране оценен в 91,3 млн тонн, что составляет $11 780 млн в стоимостном выражении.