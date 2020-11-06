Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Американский дилерский центр Hubbard Auto выставил на продажу очень редкий суперкар Lamborghini Aventador Miura Homage. Об этом сообщает пресс-служба дилера.

Итальянская компания выпустила Aventador Miura Homage, чтобы отметить 50-летие модели Miura. Тираж спецверсии составил 50 единиц. При этом каждая машина имеет множество индивидуальных опций. Их разработал отдел кастомизации Ad Personam.

Что же касается выставленного на продажу автомобиля, то он имеет ярко-зелёный кузов с серебристыми акцентами, в то время как остальные экземпляры Miura Homage были окрашены в оранжевый и синий цвета.

Салон автомобиля отделан кожей коричневого и чёрного оттенков под наименованием Terra Emillia.

Версия Miura Homage укомплектована атмосферным мотором V12 рабочим объёмом 6,5 л и производительностью 690 «лошадей». Мотор агрегатируется с семискоростной трансмиссией ISR и приводом 4×4.

Ранее компания RDBLA из Соединённых Штатов представила свой вариант первого кроссовера итальянского автопроизводителя Lamborghini — Urus. Главной особенностью этого Urus является дизайнерский комплект Desert Sand. Машина окрашена в «песочный» цвет, а дополняет стильный образ авто широкофюзеляжный комплект.

Читайте также: Компания Lamborghini представила трековый гиперкар Essenza SCV12