Москва, , 12:13 — REGNUM Идея повышения налогов на доходы состоятельных граждан не нравится в принципе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение экономистов ВШЭ.

«Прежде всего, это касается повышения налога на прибыль. В ВШЭ полагают, что стоило бы вернуться к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас ставка этого налога составляет 20%).

В период пандемии коронавируса — это почти вредительство. Чтобы поддержать экономику государство, наоборот, должно снижать налоги и на компании и на граждан.

Для простых граждан стоит вообще отменить налог на дивиденды. Не нужно забывать, что в России около 7 млн частных брокерских счетов. Власти и так опустили ключевую ставку до 4,25%, теперь ставки по вкладам часто ниже инфляции.

Плоская шкала НДФЛ — это важнейшее достижение рыночных реформ в России. То, чем страна ы может гордиться. Конечно, 13% это лучше, чем 15%. Но пока ситуация не смертельная.

А предложения ВШЭ, мягко сказать, плохая идея. ВШЭ считает, что ставку налога следует поднять до 20−24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год.

Советы о ставке налогов правительству и Банку России должны, прежде всего, давать профильные институты РАН», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян и лежащие на счетах прибыли компаний надо обложить повышенными налогами, считают экономисты ВШЭ.

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