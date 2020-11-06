Москва, , 11:56 — REGNUM После введения в 2001 году плоского НДФЛ в 13% вопрос о прогрессивном налоге поднимался чуть ли не ежегодно. Если в 2001 году это была вынужденная мера, что бы собирать денег меньше с каждого, но больше в общем, то в 2020 году, данная система выглядит уже несколько архаичной, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«В начале XXI века перед новым президентом стояла задача наполнить бюджет и повысить ВВП. Снижение налогов — самый простой и академический способ поднять ВВП.

Еще одной проблемой того времени было отсутствие нормально работающий системы учета и сбора налогов, что позволяло многим работать «в серую», ну, а реклама «Заплати налоги и спи спокойно» уже давно стала афоризмом в России.

В 2021 году для граждан с доходом более 5 млн. рублей в год, НДФЛ станет 15%, и это первый пример прогрессивной шкалы. Но проблема тут в другом, это коснётся небольшой группы людей средневысокого класса, а вот экстремально богатые не почувствую этого изменения. Еще и потому, что многие из них хранят деньги в офшорах и зонах льготного налогообложения.

Предложенная идея ВШЭ о повышение налога на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций выглядит довольно сомнительной. По какой-то необъяснимой причине в России всё решают через штрафы и наказания.

Вместо того, чтобы сделать привлекательные условия инвестирования — ввести лишние налоги. Тут я согласен с коллегами — это может дать какой-то временный эффект, но на дистанции такое решение не принесет результата.

Скорее всего, эти средства будут просто выведены из государства относительно честными или альтернативными способами. Вопрос надо решать системно и более глубоко.

Во-первых, необходимо разделить федеральный и региональный налог (по образу и подобию США), чтобы каждый субъект Российской Федерации сам устанавливал ставку налога, а полученные отчисления направлял на развитие региона.

Это создаст условия для инвестирования внутри страны и породит конкуренцию среди регионов за деньги инвесторов и бизнесменов. Такой подход обяжет регионы следить за независимость судебной системы и прозрачностью ведения бизнеса, ведь от этого зависит их доход.

Во-вторых, прогрессивная шкала налогообложения должна быть более широкой и гибкой. Возможно введение налоговых вычетов за инвестирование в реальный сектор.

Например, снижение НДФЛ на определенное количество процентов в зависимости от объема инвестиционной деятельности. Предложенные же сейчас меры, похожи больше на рэкет, чем на жизнеспособные реформы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты Высшей школы экономики предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых граждан России.

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