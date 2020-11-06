Токио, , 11:52 — REGNUM Базовая модель Nissan Maxima 2021 модельного года будет стоить 36 990 долларов (2 906 859 рублей). Об этом сообщается в официальном прайс-листе японской компании.

Таким образом, начальная версия SV стала дороже дореформенной начальной версии на 340 долларов (26 718 рублей).

В базовой комплектации обновлённое авто имеет ряд опций помощи водителю и систем безопасности, а также 3,5-литровый мотор V6 производительностью 300 лошадей.

Что же касается помощников безопасности, то туда вошли: автоматическая система экстренного торможения, система контроля слепых зон и помощник удержания полосы движения. За доплату клиентам будет доступен интеллектуальный круиз-контроль.

Версия SR обновлённого авто станет на 500 долларов (около 39 тыс. рублей) дороже — её цена составит 42 150 долларов (порядка 3,3 млн рублей).

Напомним, в сентябре 2020 года российские дилеры компании Nissan продали 5623 автомобиля марки. Это на 24% меньше, чем в сентябре год назад.

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