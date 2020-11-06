Уфа, , 11:51 — REGNUM Прогнозный план приватизации госимущества Башкирии на 2021−2023 годы утверждён в республике. Соответствующее постановление опубликовано 5 ноября на официальном интернет-портале правовой информации региона.

По состоянию на 1 июля текущего года в собственности Башкирии находятся 21 государственное унитарное предприятие и пакеты акций либо доли 54 хозяйственных обществ (сюда не включены общества, которые находятся на стадии банкротства или ликвидации).

Отмечается, что к приватизации на эти годы предлагаются унитарное сельхозпредприятие «Башплемсервис», пакет акций АО «Башзооветснаб», пакет акций «Стерлитамакские железные дороги», пакет акций АО «Башкоммунэнерго», находящиеся в госсобственности Башкирии (100% уставного капитала обществ).

Также в этот план включены 100-процентная государственная доля Центра метрологических исследований «Урал-Гео», тепличного комбината «Янаульский», ООО «Башплодородие», а также объекты другого имущества в Туймазинском и Мелеузовском районах республики.

В документе отмечается, что сумма поступлений в бюджет Башкирии доходов от приватизации госимущества и продажи госпакетов акций (долей) в 2021—2023 годах планируется в районе 1,7 млрд рублей.

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