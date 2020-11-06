Москва, , 11:46 — REGNUM С начала 2020 года экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Китай вырос на 24% по сравнению с показатели того же периода 2019 года. Об этом 6 ноября сообщили в Минсельхозе РФ.

За десять месяцев в Китай поставили более 3,7 млн тонн продовольственных товаров на сумму 3,2 млрд долларов. На долю Поднебесной приходится 14% от объёма российского сельскохозяйственного экспорта.

В министерстве пояснили, что прироста удалось достичь за счёт экспорта продукции масложировой и мясной отраслей.

«За последние годы российской стороной была получена возможность поставлять в Китай мясо птицы, говядины, молоко и молочные продукты. Открытие китайского рынка для ввоза российской говядины в январе 2020 года позволило нарастить экспорт данной продукции до 31 млн долларов. Также в прошлом году Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволило значительно увеличить объемы экспорта сои», — пояснил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.