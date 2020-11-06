Грозный, , 11:43 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, в Грозном открылась первая цифровая подстанция. Новый объект энергетики является также первым во всем Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили в пресс-службе главы и правительства субъекта.

В открытии подстанции 110 кВ «Город» приняли участие специально для этого прибывший в республику министр энергетики РФ Александр Новак, а также генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и члены совета директоров компании. Новый объект электроэнергетики обеспечит надежное снабжение 40 образовательных и 39 медицинских учреждений, а также других социально значимых объектов города Грозный.

В ходе рабочей поездки в Чечню руководство ПАО «Россети» передало компании «Чеченэнерго» 71 автомашину LADA Granta.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Россети» намерено вложить в развитие энергокомплекса Чечни около 19 млрд рублей.

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