Тольятти, Самарская область, , 11:33 — REGNUM АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России обновленной линейки коммерческих машин на базе внедорожника Lada 4×4. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба компании.

«Lada 4×4 бортовая платформа — это оптимальное соотношение характеристик для решения логистических задач вне городских дорог», — говорится в сообщении.

Грузоподъемность платформы достигает 580 кг. При этом вместить новинка может два европоддона. Комплектация машины зависит от нужд представителей бизнеса. Так, есть двухместный вариант со стандартным грузовым отделением, а есть пятиместная версия с коротким грузовым отсеком. Причем дополнительно можно заказать вариант со стеклопластиковым кунгом.

Грузоподъемность фургона Lada 4×4 составляет 490 кг. Фургоны сделаны из сэндвич-панелей с толщиной стенок 30 или 50 мм. Они предлагаются в четырех версиях исполнения: универсальный, хлебный, изотермический и фургоны-рефрижераторы.

Цена бортовой платформы начинается от 799 000 рублей, а фургон стоит от 856 000 рублей.

Напомним, продажи машин Lada в октябре 2020 года выросли в России на 22,5% по сравнению с октябрем прошлого года.

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