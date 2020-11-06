Москва, , 11:31 — REGNUM В Москве за последние десять лет зарплаты на промышленных предприятиях выросли более чем в 2,5 раза, с учётом инфляции — на 60%. Об этом 6 ноября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в столице работают свыше 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности. В структуре ВРП за последние десять лет доля отрасли выросла на 3,4% и достигла 16,2%.

«Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу 2019 года заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60%», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что с января по июль 2020 года среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы стала на 5,3% больше чем в аналогичном периоде 2019 года.