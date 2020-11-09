Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, в Москве начнет работу первая общественная приемная по вопросам санации и банкротства бизнеса при уполномоченном по защите прав предпринимателей в столице Татьяне Минеевой, сообщает ИА REGNUM.

Приемная открывается на базе Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами. Эксперты будут бесплатно консультировать руководителей и владельцев бизнеса, столкнувшихся с кризисом платежеспособности.

Пандемия коронавируса и самоизоляция привели к остановке предприятий, в ряде отраслей падение оборота достигло 60−70%, выросло число безработных, спрос на товары и услуги падает каждую неделю вместе с доходами населения.

Специалисты отмечают, что рост долговой нагрузки неминуемо приведет к банкротству компаний, арбитражные суды ежегодно вводят процедуру банкротства в отношении 12−13 тыс. предприятий, в отношении еще 9−10 тыс. компаний инициируется процедура внешнего наблюдения, в 99,9% случаев эти дела заканчиваются ликвидацией должника, продажей за долги его имущества и привлечением владельцев к субсидиарной ответственности.