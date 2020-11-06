Салехард, , 11:20 — REGNUM На Ямале окружная клиническая больница Салехарда на услуги санавиации планирует затратить в 2021 году 949,5 млн рублей. Такова максимальная цена будущего контракта, размещённого на Rostender.info

Подрядчик должен будет перевозить медперсонал и пациентов больниц, а также медицинские грузы. География перевозок на вертолётах МИ-8 и МИ-8МТВ охватывает, помимо ЯНАО, Ненецкий автономный округ, Югру, Коми, Красноярский край.

Вертолёты подрядчика будут базироваться на площадках в Тарко-Сале, Тазовском, Салехарде и посёлке Сеяха. Победителя тендера определят 27 ноября 2020 года.