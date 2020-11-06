Москва, , 11:14 — REGNUM Выборы президента США показали ситуацию ярко выраженного кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов.

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«Мы видим ярко выраженную кризисную тенденцию и политической системы, и электоральных процессов. Очевидно, что архаичная двухпартийная избирательная система США с трудом справляется с теми политическими вызовами, которые в настоящее время встают перед ней, и дает сбой, — сказал Шаповалов. — Понятно, что почтовое голосование не является актуальной формой выборов в данный момент. И в условиях существенной поляризации политико-партийного пространства, поляризации электората и резкой эскалации конфликта между двумя частями политического истеблишмента возникает серьезный резон считать, что электоральная система не справилась».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Джастин Кларк заявил, что коррупция укоренилась в штатах, где все еще подсчитываются голоса, цель махинаций — повлиять на результаты президентских выборов.

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