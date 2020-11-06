Сеул, , 11:08 — REGNUM 6 ноября в формате видеоконференции прошло 10-е заседание совместного комитета Южной Кореи и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По словам источника, в рамках встречи стороны договорились о начале переговоров по подготовке торгового соглашения между странами, а также о тесном взаимодействии в целях достижения результатов по текущим совместным проектам.

Известно, что представитель от Южной Кореи также обратился к правительству Узбекистана с просьбой оказать поддержку южнокорейским компаниям, вышедшим на рынок страны и столкнувшихся с трудностями.

Отметим, что Узбекистан является третьим по важности торговым партнёром Южной Кореи среди стран СНГ.