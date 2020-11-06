Карабулак, Ингушетия, , 11:05 — REGNUM В Ингушетии привели в порядок городской пруд в городе Карабулаке. После работ по экологической реабилитации водоема были улучшены условия существования его обитателей, многие из которых являются редкими.

Помимо этого, улучшены условия проживания более 660 человек, так как качество воды повысилось до второго класса, что пока еще не является нормой, а относится к слабо загрязненному, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Пруд в Карабулаке приводили в порядок с начала июня 2020 года. За это время были сняты 142 тыс. кубометров донных отложений. Кроме того, были выполнены работы по планировке береговых откосов и укреплению их георешеткой.

Напомним, работы были выполнены в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Об уникальности пруда в Карабулаке говорит то, что в нем обитают 15 видов рыб, в том числе белый амур, жерех, судак, усач, карп, уклейка, зеркальный карп, толстолобик, сазан, карась, окунь, а также щука и буффал, которые встречаются в регионе лишь в этом водоеме.

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